Golf Scores

Sponsored by Nobil’s Sports & Trophies

July 27

Game of the Week: 2-man Scramble, handicap partial - Kares/Spinello, 30.25; Dublo/Staschke, 30.25

Pin Shot No. 16: Terry Baumeister

Long Putt No. 11: Wayne Babcanec

Birdies: No. 14, Bill Oiler

DENNY CORRIGAN MEMORIAL LEAGUE

Sponsored by Nobil’s Sport & Trophies

Aug. 3

Game of the Week: 2-man Total minus handicap - Pat Dublo, 62; Bill Oiler, 62; Rich Wicker, 62; Dale Rafie, 65; Mike Kluding, 65

Low Gross: Pat Dublo, 36; Dick Parish, 37; Larry Coe, 37

Low Net (A): Pat Dublo, 30; Rich Hartung, 30

Low Gross (B): Mike Kluding, 31

Low Putts: Dick Parish, 12

Pin Shot No. 12: Pat Dublo

Long Putt No. 18: Rich Hartung

Birdies: Mike Kluding, No. 10; Creighton Staschke, No. 18; Rich Hartung, No. 18; Ralph Roshong, No. 14

SYCAMORE HILLS WEDNESDAY NIGHT LADIES’ LEAGUE

Aug. 9

1. Sherry Tallman/Mindy Calhoun, 90; 2. Dottie Krupp/Kathy Gerstenslager, 82; 3. Annie Bleile/Diana Griffin, 68; 4. Amy Eastman/Shellie Hayes, 67; 5. Vicki Molesky/Carolyn Janey, 62

Low Gross: 40, Vicki Molesky/Carolyn Janey

Low Net: 33, Mindy Calhoun/Sherry Tallman; 33, Sue Bollenbacher/Karen McCallum

Birdies: No. 5, Amy Eastman/Shellie Hayes; No. 8, Vicki Molesky/Carolyn Janey

Event: No. 2 Best 2nd Shot - Dani Smith/Kristin Liebold

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

Aug. 10

1. Brad Tinker/Brad Lasser, 95; 2. Jason Carroll/Nathan Carroll, 92; 3. Ken Cowin/Roger Dixon, 91; 4. Scott Dishman/Denny Sazdanoff, 86; 5. Joe Ernsburger/Joe Ernsburger, Jr., 79

Low Gross: 35, George Chapman/Keith Eastman

Low Net: 34, Jason Carroll/Nathan Carroll

Multiple Birdies: Nos. 2, 5, Mike Claus/Dave Ernsburger; Nos. 2, 5, 6, Larry Cochran/Dan McGuckin; Nos. 4, 6, 8, Joe Ernsburger/Joe Ernsburger, Jr.

Eagles: No. 9, Chapman/Eastman; No 9, Cowin/Dixon; No. 2, Ernsburger/Alt

Event: Proximity No. 3 - Brad Ernsburger

DENNY CORRIGAN MEMORIAL LEAGUE

Sponsored by Nobil’s Sport & Trophies

Aug. 10

Game of the Week: Shamble - (A) Larry Coe, 35; (B) Dan Hite, 38

Low Gross A: Larry Coe, 35; Terry Baumeister, 36; Dick Parish, 36; Ken McGill, 36

Low Gross B: Dan Hite, 38; Tom Sloma, 40; Larry Bartlett, 40

Low Net: Dan Hite, 26; Tom Sloma, 27

Low Putts: Pat Dublo, 13

Pin Shot No. 12: Larry Bartlett

Long Putt No. 11: Wayne Babcanec

Birdies: Russ Holmes, No. 16; Duane Moore, No. 16; Lester Bates, No. 12; Creighton Staschke, No. 16; John Horrigan, No. 16; Al Kares, Nos. 10, 12; Terry Baumeister, Nos. 12, 13

Eagle: Ken McGill, No. 11

SYCAMORE HILLS FRIDAY COUPLE’S LEAGUE

Aug. 11

1. Dave Roe/Mary Ann Caldwell. 93; 2. Nick/Deb Holtz, 93; 3. Mike Claus/Mindy Calhoun, 84; 4. Emalie/Randal Coe, 81; 5. Toni/Tony Barman, 81

Low Gross: 36, George Chapman/Shellie Hayes; 36, Mike Claus/Barb Wetzel

Low Net: 32, Carolyn Janey/Jack Jump; 32, Dave Roe/Mary Ann Caldwell; 32, Nick/Deb Holtz

Multiple Birdies: Nos. 2, 4, Larry Muller/Dottie Krupp; Nos. 1, 2, 5, George Chapman/Shellie Hayes; Nos. 5, 9, Jack Jump/Carolyn Janey; Nos. 1, 2, Dave Roe/Mary Ann Caldwell; Nos. 4, 7, Nick/Deb Holtz; Nos. 1, 5, 8, Mike Claus/Barb Wetzel

Events: No. 5 Long Putt - George Chapman/Shellie Hayes; No. 2 2nd Best Shot - Dottie Krupp/Larry Muller

EAGLE CREEK FRIDAY NIGHT GOLF LEAGUE

Aug. 11

1. Guerrier/Beveridge, 190; 2. Dublo/Sommers, 170; 3. Hedberg/Bryk, 168; 4. Brown/Beers, 166; 5. Bright/Schnee, 156; 6. Hedrick/Rice, 153; 6. Mackay/Cannon, 153; 8. Holida/Kniffin, 151; 9. Eversole/Jordan, 149; 10. Montvilas/Lang, 143; 11. Wood/Rice, 130; 12. Winslow/Roe, 124; 13. Parish/Rickel, 117; 14. Kleis/Schaffer, 108; 15. Alford/Myers, 105; 16. Koenig/Balduff, 99; 17. Weisenberger/Vogel, 92; 18. Loughton/Loughton, 0

Low Gross: Gary Mackay, 36

Low Net: Don Wood, 32

Skin Game: Rob Sommers

DON WHEELER MEMORIAL LEAGUE

Aug. 12

Second Half Team Standings

Fries/Pollex, 111; Farmer/Krupp, 106; Frank/McCrann, 104; Cleland/W, 102; Smith/Myers, 97; Missler/Hirt, 94; Hall/Morgan, 94; Hohler/Bischoff, 93; Conway/Hipp, 90; Harst/Risner, 88; Mowery/Miller, 87; Jarrett/Pickett, 83; Davis/Penza, 81; Hanneman/Trost, 80; Frank/P, 76; Lonz/Schwab, 74; Schafer/Walter, 73; Nutter/Herzog, 63

Second Half Individual Standings

Thom W., 58; John Pollex, 57; Jim Frank, 56; John Pickett, 55; Brian Krupp, 55; Ken Fries, 54; Dale Morgan, 53; Don Farmer, 51; Rob Myers, 51; Tom Mowery, 51; Jeff Hipp, 50; Ken Missler, 49; Robb Harst, 48; Kevin McCrann 48; Dave Smith, 46; John D. Frank, 45; Norm Hirt, 45; Don Cleland, 44; Fred Walter, 43; Larry Hanneman, 42; Jim Hall, 41; John Penza, 41; Zac Risner, 40; Jim Conway, 40; Ed Davis, 40; Ken Bischoff, 38; Ken Trost, 38; Gene Miller, 36; Randy Schwab, 32; George Herzog, 32; Scott Nutter, 31; Larry Schafer, 30; Ron P., 22; Stoney Jarrett, 22; Jim Lonz, 19; Mike Hohler, 0

Skins: Ken Trost, Birdie No.1; Don Farmer, Birdie, No. 5; George Herzog, Birdie No. 6; Stoney Jarrett, Birdie No. 8; T. Weisenberger, Birdie No. 9

Low Gross: Don Farmer, 38; T. Weisenberger, 38

Low Net: Don Farmer, 30

EAGLE CREEK GOLF 9-HOLE LADIES

Flight A

Low Gross: Margaret Baldwin, 48

Low Net: Margaret Baldwin, 32

Low Putts: Margaret Baldwin, 17

Flight B

Lowe Gross: Donna Coe, 49

Low Net: Donna Coe, 32

Low Putts: Karen Schick, 15

Flight C

Low Gross: Pat Hipp, 53

Low Net: Pat Hipp, 32

Low Putts: Peggy Lonz, 17

EAGLE CREEK LADIES’ GOLF 18-HOLES

2 Day League Championships

Low Net

A Flight: Nancy Bleile, 142 in a score card playoff over Ginny Poletunow. Nancy birdied Nos. 8, 9, 11, 13, 16

B Flight: Donna Pittenger, 139; Annette Stroud, 145

C Flight: Debbie Balduff, 141; Sandy White, 143

GOLDEN OLDIES LEAGUE

Aug. 14

Low Gross: 41, Alan Ewing

Low Putts: 14, Angelo Cerilli

Skins: Dave Klett, No. 8; Angelo Cerilli, No. 7

Game(s) of the Day: Two 8’s on Card - Dale Ehresman, Doug Evans, Dottie Krupp, Jim Pfeiffer; Guess Score of Game Maker: Don Hite

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

Aug. 14

Team Point Totals

1. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 169; 2. Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 155; 3. Smith/Gibson, 148; 4. Chapman/Claus, 147; 5. Stewart/Schnee, 142; 6. Cavello/Cavello, 125; 7. Rumsey/Barman, 96

Individual Point Totals

1. Mike Claus, 239; 2. Tom Stewart, 219; 3. George Chapman, 216; 4. Oliver Gibson, 212; 5. Tony Cavello, 205; 6. Brad Ehrnsberger, 205; 7. Brian Rumsey, 204; 8. Joe Ehrnsberger, 200; 9. Steve Smith, 193; 10. Mike Schnee, 184; 11. Joe Ehrnsberger, Jr., 172; 12. Don Cavello, 159; 13. Dave Ehrnsberger, 147; 14. Ryan Piseitello, 30; 15. Dan McGuckin, 13; 16. Larry Cochran, 13

Low Gross: Joe Ehrnsberger, Jr., 41

Low Net: Joe Ehrnsberger, Jr., 31