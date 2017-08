Golf Scores

July 26

1. Mindy Calhoun/Sherry Tallman, 53; 2. Vicki Molesky/Carolyn Janey, 48; 3. Annie Bleile/Diana Griffin, 46; 4. Dottie Krupp/Kathy Gerstenslager, 45; 5. Mary Beth Ott/Kelly Smith, 44

Low Gross: 39, Vicki Molesky/Carolyn Janey

Low Net: 34, Vicki Molesky/Carolyn Janey

Birdies: Nos. 5, 8, Vicki Molesky/Carolyn Janey; No. 5, Sue Bollenbacher/Karen McCallum; No. 4, Donna Hast/Kathleen Sigsworth

Chip Ins: No. 7, Freda Soisson

Event: No. 7 Long Putt - Annie Bleile/Diana Griffin

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

July 27

1. Jason Carroll/Nate Carroll, 64; 2. Joe Ernsburger/Joe Ernsburger, Jr., 60; 3. Ken Cowin/Roger Dixon, 60; 4. Scott Dishman/Denny Sazdanoff, 59; 5. Brad Tinker/Brad Lassen, 58

Low Gross: 35, Cochran/McGuckin; 35, Chapman/Eastman; 35, Ernsburger/Ernsburger, Jr.

Low Net: 35, Barnes/Hance

Multiple Birdies: Nos. 2, 9, Claus/Ernsburger; Nos. 5, 9, Cowin/Dixon; Nos. 2, 3, Roesch/Westerfield; Nos. 3, 8, 9, Ernsburger/Ernsburger, Jr.

Eagles: No. 9, Keith Eastman/George Chapman

Chip Ins: No. 3, Ernsburger/Ernsburger, Jr.

Event: No. 8 Long Drive - Gilbert/Skiver

DENNY CORRIGAN MEMORIAL LEAGUE

Sponsored by Nobil’s Sports & Trophies

July 27

Game of the Week: 2 Man Scramble —1/2 Handicap - Kares/Spinello 30.25; Dublo/Stasche, 30.25

Pin Shot No. 16: Terry Baumeister

Long Putt No. 11: Wayne Babcanec; No. 14, Bill Oiler

SYCAMORE HILLS FRIDAY COUPLE’S LEAGUE

July 28

1. Dave Roe/Mary Ann Caldwell, 68; 2. Dan Ward/Kelly Morrow, 59; 3. Nick/Deb Holtz, 57; 4. Chuck/Alene Ware, 54; 5. Randal/Emalie Coe, 53

Low Gross: 36, George Chapman/Shellie Hayes

Low Net: 32, Dan Ward/Kelly Morrow

Birdies: Nos. 5, 6, Amy Eastman/Jim Soisson; No. 8, Chuck/Alene Ware; No. 5, Freda Soisson/Bill Horton; No. 2, George Chapman/Shellie Hayes; No. 3, Mike Claus/Mindy Calhoun; Nos. 3, 5, Dave Roe/Mary Ann Caldwell

Events: Proximity No. 3 - Dave Roe/Mary Ann Caldwell; No. 9, 2nd Best Shot - Carolyn Janey/Jack Jump

GOLDEN OLDIES LEAGUE

July 31

Low Gross: 41, Dave Timmerman

Low Putts: Tony Cesa; Bob Jones

Skins: No. 1, Ken Corwin; No. 3, John Hazelwood; No. 6, Reggi Etherington

Game of the Day: Match Score of Bob Jones - Alan Ewing; John Lichoff; Mark Sweet

Game of the Day: Best Poker Hand on Nos. 2, 4, 6, 8 - Angelo Cerilli, Straight

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

July 31

Team Point Totals

1. Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 120; 2. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 113; 3. Cavello/Cavello, 103; 4. Chapman/Claus, 96; 5. Stewart/Schnee, 94; 6. Smith/Gibson, 84; 7. Rumsey/Barman, 62

Individual Point Totals

1. Mike Claus, 209; 2. George Chapman, 195; 3. Tony Cavello, 192; 4. Tom Stewart, 190; 5. Brad Ehrnsberger, 190; 6. Oliver Gibson, 182; 7. Joe Ehrnsberger, 181; 8. Brian Rumsey, 170; 9. Mike Schnee, 165; 10. Steve Smith, 159; 11. Joe Ehrnsberger, Jr., 152; 12. Don Cavello, 150; 13. Dave Ehrnsberger, 147; 14. Dan McGuckin, 13; 15. Larry Cochran, 13

Low Net: Brian Rumsey, 27

Low Gross: Dave Ehrnsberger, 39