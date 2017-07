Golf Scores

July 6

Teams

1. Brian Klett/Dave Klett, 20; 2. Craig Barman/Jason Zendejas, 19; 3. Scott Dishman/Denny Sazdanoff, 19; 4. Brad Tinker/Brad Lasser, 17; 5. George Chapman/Keith Eastman, 17

Low Gross: 32, Brian Klett/Dave Klett

Low Net: 31, Brian Klett/Dave Klett

Multiple Birdies: Nos. 2, 7, Martin/Spettle; Nos. 2, 5, 7, 8, Klett/Klett; Nos. 4, 7, Barman/Zendejas; Nos. 5, 9, Cannon/Francisco; Nos. 2, 7, 9, Chapman/Eastman; Nos. 2, 5, 7, 9, Roesch/Westerfield

Eagles: No. 9, Klett/Klett

Events: No. 7 Long Putt - Jason Zendejas; No. 4 Long Drive - Chris Barnes

SYCAMORE HILLS FRIDAY NIGHT COUPLES LEAGUE

July 7

1. Chuck/Alene Ware, 21; 2. Dave Roe/Mary Ann Caldwell, 17; 3. Larry Muller/Dottie Krupp, 16; 4. Deb/Dick Holtz, 16; 5. Amy/Keith Eastman, 15

Low Gross: 33, Amy/Keith Eastman

Low Net: 31, Dottie Krupp/Larry Muller

Birdies: Nos. 2, 4, 8, Amy/Keith Eastman; Nos. 2, 9, Larry Muller/Dottie Krupp; Nos. 5, 8, Mike Clouse/Mindy Calhoun; No. 9, Dave Roe/Mary Ann Caldwell; No. 5, Chuck/Alene Ware; No. 5, Randal/Emalie Coe; No. 2, Toni/Tony Barman

Event: No. 1 Long Putt - Toni/Tony Barman; No. 4 Closest Drive to Cone - Scott/Karen McCallum

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

July 10

Congratulations to the First Half Winners: Chapman & Claus

Team Point Totals

1. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 34; 2. Cavello/Cavello, 32; 3. McGuckin/Cochran, 26; 4. Chapman/Claus, 24; 5. Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 24; 6. Stewart/Schnee, 19; 7. Rumsey/Barman, 16; 8. Smith/Gibson, 14

Individual Point Totals

1. George Chapman, 168; 2. Mike Claus, 164; 3. Tom Stewart, 158; 4. Brad Ehrnsberger, 148; 5. Oliver Gibson, 140; 6. Tony Cavello, 140; 7. Joe Ehrnsberger, 138; 8. Steve Smith, 131; 9. Don Cavello, 131; 10. Brian Rumsey, 124; 11. Mike Schnee, 122; 12. Joe Ehrnsberger, Jr., 98; 13. Dave Ehrnsberger, 98; 14. Dan McGuckin, 13; 15. Larry Cochran, 13; 16. Craig Barman, 0; 17. Denny Sazdanoff, 0; 18. Scott Dishman, 0

Low Net: Tom Stewart & Tony Cavello, 35

Low Gross: Mike Claus, 42