Golf Scores

June 15

Game of the Week: Putt Mulligan - A. Wayne Babcanec, 38; B. Al Kares, 44

Low Gross: 38, Wayne Babcanec; 39, Terry Baumeister

Low Net A: Wayne Babcanec, 30; Terry Baumeister, 30

Low Net B: Mike Kluding, 32; Dan Hite, 32

Low Putts: 13, Terry Baumeister

Pin Shot on No. 8: Lester Bates

Long Putt No. 9, Bob Vaughn

Birdies: Tulio Caputo, No. 8; Dick Spinello, No. 4; Terry Baumeister, No. 6; Al Kares, No. 1; Wayne Babcanec, No. 9

SYCAMORE HILLS WEDNESDAY NIGHT LADIES’ LEAGUE

June 21

1. Mary Beth Ott/Kelly Smith, 120; 2. Barb Wetzel/Sada Hoffman, 118; 3. Vicki Molesky/Carolyn Janey, 116; 4. Freda Soisson/Dani Smith, 115; 5. Mindy Calhoun/Sherry Tallman, 112

Low Gross: 41, Mary Beth Ott/Kelly Smith; 41, Donna Hast/Kathleen Sigsworth

Low Net: 31, Donna Hast/Kathleen Sigsworth

Birdies: No. 4, Dottie Krupp/Deb Holtz; Nos. 2, 5, 8, Mary Beth Ott/Kelly Smith; No. 5, Joyce Pearce/Terri Barman; Nos. 2, 3, 5, Amy Eastman/Shellie Hayes; No. 8, Annie Bleile/Diana Griffin; No. 2, Donna Hast/Kathleen Sigsworth

Chip Ins: No. 2, Mary Beth Ott/Kelly Smith

Event: No. 7 Shortest Drive - Donna Hast/Kathleen Sigsworth

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

June 22 - End of First Half

1. Jack Jump/Frank Schwab, 115; 2. Chris Barnes/Andy Hance, 114; 3. Craig Barman/Jason Zendejas, 109; 4. Joe Ernsburger/Joe Ernsburger, Jr., 105; 5. George Chapman/Keith Eastman, 104

Low Gross: 34, Ralph Roesch/Jim Westerfield

Low Net: 32, Brad Tinker/Brad Lassen; 32, Mike Cannon/Tony Francisco

Multiple Birdies: Nos. 4, 5, 9, Claus/Ernsburger; Nos. 6, 9, Klett/Klett; Nos. 3, 7, 9, Cochran/McGuckin; Nos. 2, 6, 9, Cowin/Dixon; Nos. 2, 7, 9, Roesch/Westerfield; Nos. 2, 3, 6, 9, Schnee/Stewart; Nos. 2, 4, Boswell/Wiegel; Nos. 2, 6, Gilbert/Skiver; Nos. 2, 6, 8, Cannon/Francisco; Nos. 4, 8, 9, Ernsburger/Wolfe

Event: Proximity No. 3 - Dan McGuckin; Long Drive in Fairway No. 8 - Art Wolfe

SYCAMORE HILLS FRIDAY NIGHT COUPLES LEAGUE

June 23 - End of First Half

1. Dan Ward/Kelly Morrow, 89; 2. Scott/Karen McCallum, 88; 3. Mike/Sada Hoffman, 85; 4. Dottie Krupp/Larry Muller, 81; 4. Carolyn Janey/Jack Jump, 81

Low Gross: 34, Mike/Kelly Smith

Low Net: 34, Scott/Karen McCallum; 34, Mike/Kelly Smith

Birdies: No. 5, DanWard/Kelly Morrow; No. 8, Amy/Keith Eastman; Nos. 2, 5, 9, Mike/Kelly Smith; Nos. 5, 9, Dottie Krupp/Larry Muller; No. 5, Randal Coe/Emalie Coe; No. 9, Dave Roe/Mary Ann Caldwell; No. 9, Deb/Nick Holtz

Event: Long Drive No. 8 - Dave Roe/Mary Ann Caldwell; Most Bogeys - Toni/Tony Barman

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

June 26

Team Point Totals

1. Chapman/Claus, 271; 2. Stewart/Schnee, 250; 3. Cavello/Cavello, 227; 4. Smith/Gibson, 221; 5. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 218; 6. Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 217; 7. Rumsey/Barman, 92; 8. McGuckin/Cochran, 26

Individual Point Totals

1. George Chapman, 145; 2. Tom Stewart, 136; 3. Mike Claus, 126; 4. Brad Ehrnsberger, 124; 5. Joe Ehrnsberger, 121; 6. Mike Schnee, 114; 7. Tony Cavello, 114; 8. Oliver Gibson, 113; 9. Don Cavello, 113; 10. Steve Smith, 108; 11. Brian Rumsey, 92; 12. Dave Ehrnsberger, 77; 13. Joe Ehrnsberger, Jr., 70; 14. Dan McGuckin, 13; 15. Larry Cochran, 13

JIM’S PIZZA LEAGUE

June 27

Low Net: Flight A - Jean Hinkle; Flight B - Anne McGookey; Flight C - Barb Vance

Low Putts: 15, Jean Hinkle, Ginny Corbett

Weekly Event: Most 3 Putts - 5, Ronda Gearheart