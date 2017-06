Golf Scores

May 31

1. Mary Beth Ott/Kelly Smith, 90; 2. Barb Wetzel/Sada Hoffman, 75; 3. Vicki Molesky/Carolyn Janey, 74; 4. Mindy Calhoun/Sherry Tallman, 70; 4. Freda Soisson/Dani Smith, 70

Low Gross: 1st, 2nd and 3rd place teams tied with low gross of 41

Low Net: Barb Wetzel/Sada Hoffman, 31

Birdies: No. 8, Dottie Krupp/Kathy Gerstenslager; No. 5, Amy Eastman/Shellie Hayes; No. 5, Vicki Molesky/Carolyn Janey

Chip Ins: No. 5, Dani Smith

Most Bogeys: Mindy Calhoun/Sherry Tallman, 8

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

June 1

1. Jump/Schwab, 82; 2. Barnes/Hance, 71; 3. Cochran/McGuckin, 69; 3. Ernsburger/Wolfe, 69; 4. Barman/Zendejas, 68; 4. Ernsburger/Ernsburger, Jr., 68

Low Gross: Chapman/Eastman, 35

Low Net: Schnee/Stewart, 33

Birdies: Nos. 4, 8, 9, Claus/Ernsburger; No. 7, Cochran/McGuckin; No. 4, Chapman/Eastman; No. 4, Gilbert/Skiver; No. 2, Boesch/Westerfield; No. 9, Schnee/Stewart; No. 9, Cannon/Francisco

Eagles: No. 8, Chapman/Eastman

Proximity No. 6, Joe Ernsburger, Jr.; Longest Putt No. 8, Ernsburger/Claus

DENNIS CORRIGAN MEMORIAL - NOBIL’S SPORTS & TROPHIES

June 1

Low Gross: Dick Parish, 39; Rich Wicker, 39; Larry Coe, 40; Wayne Babcanec, 40

Low Net: Ralph Roshong, 27; Tom Sloma, 30

Closest to Pin: John Horrigan, No. 12

Longest Putt: Ray Gonter, No. 17

Fewest Putts: Lester Bates, 12; Wayne Babcanec, 12

Most Fairways Hit: Dwight Tkach, 6; Bob Vaughn, 5

Birdies: Creighton Staschke, No. 12; Don Hohler, No. 15; Bill Oiler, No. 15; Ralph Roshong, No. 17

SYCAMORE HILLS FRIDAY NIGHT COUPLES’ LEAGUE

June 2

1. Amy/Keith Eastman, 49; 2. Scott/Karen McCallum, 48; 3. Dan Ward/Kelly Morrow, 47; 4. Randal/Emalie Coe, 41; 5. Jack Jump/Carolyn Janey, 40

Low Gross: Amy/Keith Eastman, 32

Low Net: Mike/Sada Hoffman, 29

Birdies: Nos. 2, 5, 7, 9, Amy/Keith Eastman; No. 9, Jim Soisson/Dottie Krupp; No. 8, Randal/Emalie Coe; No. 8, Scott/Karen McCallum; Nos. 4, 8, George Chapman/ Shellie Hayes; No. 6, Dave Roe/Mary Ann Caldwell

Chip Ins: Nos. 8 and 9, Scott/Karen McCallum

Proximity No. 3: Nick Holtz

Low Putts: Mike/Sada Hoffman and Scott/Karen McCallum, 13

DON WHEELER MEMORIAL LEAGUE

June 3

First Half Team Standings

Jarrett/Pickett, 143; Mowery/Miller, 140; Missler/Hirt, 140; Smith/Myers, 137; Farmer/Krupp, 134; Hohler/Bischoff, 134; Frank/P, 133; Frank/McCrann, 133; Cleland/W, 120; Hanneman/Trost, 119; Conway/Hipp, 117; Lonz/Schwab, 114; Harst/Schild, 112; Fries/Pollex, 107; Davis/Penza, 107; Schafer/Walter, 104; Hall/Morgan, 104; Nutter/Herzog, 94

First Half Individual Standings

Don Farmer, 78; Rob Myers, 78; John Pickett, 77; Kevin McCrann, 75; John D. Frank, 73; Norm Hirt, 72; Tom Mowery, 70; Gene Miller, 70; Ken Missler, 68; Ken Fries, 66; Stoney Jarrett, 66; Robb Harst, 65; Ken Bischoff, 65; Thom W., 64; Ken Trost, 62; Ron P, 60; Jeff Hipp, 60; Dave Smith, 59; Jim Frank, 58; Jim Lonz, 57; Jim Conway, 57; Don Cleland, 56; John Penza, 56; Brian Krupp, 56; Fred Walter, 55; Jim Hall, 54; Ed Davis, 51; Dale Morgan, 50; Larry Hanneman, 50; Larry Schafer, 49; Scott Nutter, 48; David Schild, 47; John Pollex, 41; Randy Schwab, 40; Mike Hohler, 38; George Herzog, 36

Skins: John Pickett, birdie No. 12

MONDAY NIGHT GOLF LEAGUE

June 5

Team Point Totals

Smith/Gibson, 171; Chapman/Claus, 166; Stewart/Schnee, 164; Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 153; Cavello/Cavello, 135; Brad Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 131; Rumsey/Barman, 52; McGuckin/Cochran, 26; Dishman/Sazdanoff, 0

Individual Point Totals

Oliver Gibson, 92; Tom Stewart, 91; George Chapman, 86; Joe Ehrnsberger, 82; Brad Ehrnsberger, 81; Mike Claus, 80; Steve Smith, 79; Mike Schnee, 73; Tony Cavello, 69; Don Cavello, 66; Brian Rumsey, 52; Dave Ehrnsberger, 51; Joe Ehrnsberger, Jr., 50; Dan McGuckin, 13; Larry Cochran, 13

Low Net: Tom Stewart, 32

Low Gross: Joe Ehrnsberger, 41

GOLDEN OLDIES LEAGUE

June 5

Low Gross: 42, Jack Jump

Low Putts: 14, Alan Ewing, Jack Jump

Skins: Lester Bates, No. 2; Jim Pfeiffer, No. 6; Daniel Hite, No. 7; Roger Dixon, No. 8

Games of the Day - Match Score of Dave Timmerman: Bruce Kurtz, Mark Sweet; 0 Putts on a Hole: Len Foster, No. 4; Bruce Kurtz, No. 4; Angello Cerilli, No. 9

EAGLE CREEK LADIES’ 9-HOLE LEAGUE

June 6

Flight A

Low Gross: Margaret Baldwin, 49

Low Net: Margaret Baldwin, 32

Low Putts: Betty Meese, 18

Flight B

Low Gross: Karen Schick, 51

Low Net: Rita Woodside, 33

Low Putts: Rita Woodside, 17

EAGLE CREEK LADIES 18-HOLE GOLF

June 6

Flight A

Low Gross: Nancy Bleile, 76

Low Net: Nancy Bleile, 65

Low Putts: Nancy Bleile, 31

Nancy Bleile birdied No. 10.

B Flight

Low Gross: Annette Stroud, 95

Low Net: Annette Stroud, 69

Low Putts: Donna Pittenger, 36

C Flight

Low Gross: Carrol Coon, 105

Low Net: Carrol Coon, 67

Low Putts, Sandy White and Carrol Coon, 39

JIM’S PIZZA LEAGUE

June 6

Low Net: A Flight, 32, Jean Hinkle; B Flight, 32, Anne McGooky; C Flight, 34, Barb Vance

Low Putts: 14, Dorothy Volcheck

Play of the Day - Closest to 150 yard marker: Carolyn Enders