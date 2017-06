Golf Scores

May 16

Flight B

Low Gross: Juanita Lopez, 51

Low Net: Karen Schick, 34

Low Putts: Karen Schick, 18

Flight C

Low Gross: Rita Woodside, 54

Low Net: Rita Woodside, 26

Low Putts: Rita Woodside, 18

DON WHEELER MEMORIAL LEAGUE

May 19

First Half Team Standings

Smith/Myers, 102; Farmer/Krupp, 97; Jarrett/Pickett, 97; Mowery/Miller, 97; Frank/McCrann, 97; Hohler/Bischoff, 96; Missler/Hirt, 96; Cleland/W, 93; Lonz/Schwab, 91; Hanneman/Trost, 82; Davis/Penza, 82; Harst/Schild, 82; Frank/P, 81; Fries/Pollex, 77; Schafer/Walter, 76; Conway/Hipp, 75; Hall/Morgan, 66; Nutter/Herzog, 62

First Half Individual Standings

Rob Myers, 59; Don Farmer, 58; Thom W, 54; Kevin McCrann, 52; Ken Fries, 50; John Pickett, 50; Tom Mowery, 49; Norm Hirt, 48; Ken Missler, 48; Gene Miller, 48; Ken Bischoff, 48; Robb Harst, 47; Stoney Jarrett, 47; Jim Frank, 45; Dave Smith, 43; John Penza, 43; Ron P, 42; Ken Trost, 40; Don Cleland, 39; Ed Davis, 39; John D. Frank, 39; Jim Conway, 39; Jim Lonz, 39; Fred Walter, 39; Brian Krupp, 39; Mike Hohler, 38; Larry Schafer, 37; Jeff Hipp, 36; Dale Morgan, 36; David Schild, 35; Larry Hanneman, 35; Randy Schwab, 35; Scott Nutter, 31; Jim Hall, 30; John Pollex, 27; George Herzog, 21

Skins: Don Farmer, Birdie, No. 1

Closest to 150 Marker No. 3: Carl Pettit

Longest Drive No. 5: Stoney Jarrett

EAGLE CREEK LADIES 9-HOLE

May 23

Flight A

Low Gross: Margaret Baldwin, 49

Low Net: Margaret Baldwin, 33

Low Putts: Margaret Baldwin, 16

Flight B

Low Gross: Karen Schick, 47

Low Net: Karen Schick, 31

Low Putts: Karen Schick, 16

Flight C

Low Gross: Pat Hipp, 50

Low Net: Rita Woodside, 29

Low Putts, Pat Hipp and Rita Woodside, 18

EAGLE CREEK LADIES GOLF 18 HOLES

May 23

A Flight

Low Gross: Nancy Bleile, 76

Low Net: Nancy Bleile, 64

Low Putts: Evie Dean/Nancy Bleile, 31

Nancy Bleile birdied No. 13.

B Flight

Low Gross: Karen Schneider, 95

Low Net: Karen Schneider, 95

Low Putts: Karen Schneider, 34

C Flight

Low Gross: Martha Shample, 106

Low Net: Martha Shample, 68

Low Putts: Sandy White, 32

SYCAMORE HILLS WEDNESDAY NIGHT LADIES’ LEAGUE

May 24

1. Mary Beth Ott/Kelly Smith, 74; 2. Freda Soisson/Dani Smith, 66; 3. Dottie Krupp/Kathy Gerstenslager, 58; 4. Vicki Molesky/Carolyn Janey, 57; 5. Barb Wetzel/Sada Hoffman, 53

Low Gross: Dottie Krupp/Kathy Gerstenslager, 41

Low Net: Multiple teams at 33

Birdies: No. 3, Mary Bet Ott/Kelly Smith; No. 5, Amy Eastman/Shellie Hayes; No. 7, Dottie Krupp/Kathy Gerstenlager

Longest Putt No. 4: Karen McCallum, Sue Bollenbacher

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

May 25

1. Jump/Schwab, 62; 2. Ernsburger/Ernsburger, 61; 3. Ernsburger,Wolfe, 60; 4. Cochran/McGuckin, 57; 5. Barnes/Hance, 55

Low Gross: Cochran/McGuckin, 35

Low Net: Spettle/Spettle, 33; Barman/Zendejas, 33

Multiple Birdies: Martin/Spettle, Nos. 2, 3, 5; Claus/Ernsburger, Nos. 2, 8; Klett/Klett, Nos. 6, 8; Ernsburger/Wolfe, Nos. 5, 7

Eagles: Cochran/McGuckin, No. 9

Longest Drive No. 9: Craig Barman

2nd Shot No. 5: Jake Spettle

DENNIS CORRIGAN MEMORIAL - NOBIL’S SPORTS & TROPHIES

May 25

Gross: Ray Gonter, 39; Dick Parish, Bill Oiler, Tulio Caputo, 40

Closest to Pin: No. 6, Lester Bates

Longest Putt: No. 3, Tulio Caputo

Fewest Putts: Rich Hartung, 14

Throw Out Worst Hole: Ray Gonter, 33; Bill Oiler, 34; Tulio Caputo, 34

Birdies: Ray Gonter, No. 8; Don Hohler, No. 8; Tim Fries, No. 8; Dwight Tkach, No. 5