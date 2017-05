Golf Scores

May 10

Team Standings

1. Dottie Krupp and Kathy Gerstenslager, 34; 2. Kelly Smith and Mary Beth Ott, 33; 3. Annie Bleile and Diana Griffin, 31; 4. Freda Soisson and Dani Smith, 28; 5. Vicki Molesky and Carolyn Janey, 27

Low Gross: Vicky Molesky and Carolyn Janey, 41

Low Net: Vicki Molesky and Carolyn Janey, 36; Kelly Smith and Mary Beth Ott, 36

Chip Ins: Carolyn Janey, No. 1

Event: Long Drive No. 2, Mary Beth Ott

SYCAMORE HILLS THURSDAY NIGHT MEN’S LEAGUE

May 11

Team Standings

1. Mike Claus and Dave Ernsburger, 35; 2. Jack Jump and Frank Schwab, 33; Mike Cannon and Tony Francisco, 28; 4. multiple teams

Low Gross: Claus/Ernsburger, 36

Low Net: Chad Boswell/Brandon Wiegel, 33

Birdies: Claus/Ernsburger, No. 5 and No. 2; Craig Barman/Jason Zendejas, No. 6 and No. 8

Chip Ins: Klett/Klett, No. 7

Eagles: Brian Klett, No. 7

Event: Long Drive No. 2, Brian Klett; Odd Hole Poker: Claus/Ernsburger, 4 of a Kind

SYCAMORE HILLS FRIDAY NIGHT COUPLES LEAGUE

May 12

Team Standings

1. Jack Jump and Carolyn Janey, 36; Scott and Karen McCallum, 31; 3. Amy and Keith Eastman, 30; 4. George Chapman and Shellie Hayes, 28; 5. Dan Ward and Kelly Morrow, 27

Low Gross: Amy and Keith Eastman, 35

Low Net: Dave Roe and Mary Ann Caldwell, 33

Birdies: Amy and Keith Eastman, Nos. 3, 4, 5, 7; Justin Wiegel and Emalie Coe, No. 7; Dave Roe and Mary Ann Caldwell, Nos. 8, 9

Event: Long Putt No. 2, Deb Holtz; Shortest Drive No. 7, Sada Hoffman

MONDAY NIGHT LEAGUE

Week 4

Team Point Totals

1. Chapman/Claus, 107; 2. Smith/Gibson, 105; 3. Stewart/Schnee 98; 4. Cavello/Cavello, 93; 5. B. Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, Jr., 72; 6. Dave Ehrnsberger/Joe Ehrnsberger, 68; 7. Rumsey/Barman, 32

Individual Points

1. George Chapman, 59; 2. Joe Ehrnsberger, 57; 3. Steve Smith, 54; 4. Tony Cavello, 53; 5. Oliver Gibson, 51; 6. Tom Stewart, 49; 7. Mike Schnee, 49; 8. Brad Ehrnsberger, 49; 9. Mike Claus, 48; 10. Don Cavello, 40

Congratulations to Joe Ehrnsberger who had the low gross, 39, and low net, 32.

DON WHEELER MEMORIAL LEAGUE

May 12

First Half Team Standings

Lonz-Schwab, 80; Mowery-Miller, 79; Smith-Myers, 78; Hohler-Bischoff, 78; Jarrett-Pickett, 77; Frank-McCrann, 77; Cleland-W, 75; Missler-Hirt, 75; Conway-Hipp, 75; Davis-Penza, 74; Farmer-Krupp, 72; Hanneman-Trost, 68; Harst-Schild, 62; Schafer-Walter-61; Fries-Pollex, 59; Frank-P, 59; Hall-Morgan, 54; Nutter-Herzog, 46

First Half Individual Standings

Rob Myers, 47; Don Farmer, 44; Tom Mowery, 43; John Penza, 43; Thom W., 42; Ken Missler, 40; Ken Bischoff, 40; Ken Fries, 40; Kevin McCrann, 40; Jim Conway, 39; John Pickett, 39; Stoney Jarrett, 38; Mike Hohler, 38; Jim Frank, 37; Robb Harst, 37; Jeff Hipp, 36; Gene Miller, 36; Jim Lonz, 35; Norm Hirt, 35; Don Cleland, 33; Larry Schafer, 32; Dave Smith, 31; Ken Trost, 31; Ed Davis, 31; John D. Frank, 30; Larry Hanneman, 30; Dale Morgan, 30; Ron P. 29; Fred Walter, 29; Randy Schwab, 28; Brian Krupp, 28; Scott Nutter, 25; David Schild, 25; Jim Hall, 24; George Herzog, 21; John Pollex, 19

Skins were won by Rob Myers, birdie No. 1, par No. 2; Thom W., par No. 3; Dave Smith, birdie No. 4; John D. Frank, birdie No. 6; and Dave Schild, birdie No. 8.

Low Gross: Rob Myers, 41

Low Net: Dave Smith, 31; Dave Schild, 31

EAGLE CREEK LADIES GOLF ASSOCIATION

May 16

A Flight

Ginny Poletunow, Low Gross, 90; Carol Payne, Low Net, 71; Karen Breslin, Low Putts, 33

B Flight

Erin Lendrum, Low Gross, 100; Low Net, 71; Low Putts, 32

C Flight

Martha Shample, Low Gross, 108; Low Net, 70; Low Putts, 32

JIM’S PIZZA LADIES LEAGUE

May 16

Low Net A: 33, Suzanne Witucki

Low Net B: 33, Andy Franks

Low Net C: 31, Ruth Meade

Low Putts: 14, Andy Franks

Play of the Day: Closest to Water No. 9, Katie Hyatt