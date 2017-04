Recreational Sports Scores

April 4

Brown, Crane & Associates, 68-28; Nobil’s Sports & Trophies, 58-38; Scheid Electric, 54-42; Midway Truck Center, Inc., 52-44; Sharpnack Ford, 40-56; The Freight House, 40-56; Domino’s Pizza, 39-57; Kenilee Lanes, 33-63

Hogan Hite, 226-246-246-718; Daniel Brown, 201-201-300-702; Tim Nickoli, 221-223-255-699; Jim Hofacker, 246-214-214-674; Bill Pressley, 237-207-629; Brian Klett, 234-611; Jay Luxon, 228-592; Ben Luxon, 228-212-591; Jeff Stuhldreher, 210-205-587; Tim Molesky, 568; Charlie Meyer, 200-560; Herman Lerch, 516; Jarrod Holbrook, 513

WEDNESDAY INDUSTRIAL

Sharpnack Ford, 41-23; A&M Truck & Trailer Repair, 39-25; Brian’s Bunch, 38-26; East of Chicago, 38-26; New London Lanes, 28-36

Jack Meyer, 279-201-626; Shawn Tappel, 225-244-626; Jim Hofacker, 223-211-615; Mike Moffit, 216-212-595; Dee Bowling, 247-592; Rod Estep, 205-537; Eric Baughman, 215-532; Frank Murr, 531; Herman Lerch, 210-512

FRIDAY NIGHT EARLY BIRDS

Kingpin, 89-31; Becker’s Auto Electric, 82-38; Wonder Bar, 71-49; Mike & Friends, 69-51; Choice Lawn Care, 56-64; Xtreme Revolutions, 54-66; Riverview Cafe, 43-77

Austin Adams, 221-234-299-754; John Sheets, 213-226-230-669; Kathy Carty, 217-244-204-665; Ron Ross, 224-234-204-662; Jack Meyer, 225-615; Matt Espara, 234-612; Herman Lerch, 217-226-602; Ralph Bryant, 200-200-590; Ashley Robles, 218-578; Rick Stevenson, 574; Devin Stevenson, 241-564; Jim Market, 557; Aaron Skahen, 231-538; Mitchell Robles, 203-536

TUESDAY TRIO

April 11

Brown, Crane & Associates, 76-28; Nobil’s Sports & Trophies, 58-46; Scheid Electric, 58-46; Midway Truck Center, Inc. 56-48; Sharpnack Ford, 48-56; Domino’s Pizza, 45-59; The Freight House, 40-64; Kenilee Lanes, 35-69

Bill Pressley, 233-227-279-739; Hogan Hite, 269-206-246-721; Brian Klett, 200-245-205-650; Jim Hofacker, 201-234-614; Jack Meyer, 253-600; Jay Luxon, 211-200-570; Ben Luxon, 223-563; Daniel Hite, 227-536; Jeff Stuhldreher, 533; Charlie Meyer, 531; Herman Lerch, 516; Harold Ehrman, 235-511

WEDNESDAY INDUSTRIAL

April 12

Sharpnack Ford, 49-23; Brian’s Bunch, 46-26; East of Chicago, 45-27; A&M Truck & Trailer Repair, 40-32; New London Lanes, 28-44

Mike Moffit, 221-211-205-637; Jim Hofacker, 203-221-613; Rod Estep, 219-212-610; Shawn Tappel, 200-214-605; Frank Murr, 212-214-586; Jack Meyer, 205-206-580; John Martin, 206-576; Herman Lerch, 568; Craig Meyer, 223-556; Dee Bowling, 201-522; Bud Bowman, 510; Eric Baughman, 202-505