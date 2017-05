Track Roundup | St. Paul girls, New London boys take FC titles

NANKIN — The New London Boys and St. Paul Girls are your 2017 track and field Firelnds Conference Champions.

The Lady Flyers took 141 points including all of the relay races to win their first title since 200. The Wildcats took 133 points reclaiming the top spot after Crestview took the FC title the last two years.

Here are your complete results:

Girls 100 Meter Dash: 1 Luedy, Morgan New London 12.59, 2 Powers, Olivia St. Paul 13.00, 3 Adams, Lexi South Central 13.37, 4 Hedrick, Meghan St. Paul 13.51, 6 Barman, Brooke Monroeville 13.74.

Girls 200 Meter Dash: 1 Luedy, Morgan New London 26.34, 2 Powers, Olivia St. Paul 27.06, 3 Cathey, Maryonna New London 27.88, 4 Woodruff, McKenna Western Reserve 27.91, 5 Smith, Kristen Monroeville 28.06, 6 Adams, Lexi South Central 28.44.

Girls 400 Meter Dash: 1 Smith, Kristen Monroeville 59.67, 2 Hedrick, Meghan St. Paul 1:00.29, 3 Woodruff, McKenna Western Reserve 1:01.39, 4 Scavuzzo, Gabby St. Paul 1:03.90, 5 Spettle, Morgan Western Reserve 1:04.76, 6 Gustely, Dana New London 1:07.20.

Girls 800 Meter Run: 1 Hedrick, Meghan St. Paul 2:27.34, 2 Copley, Eden New London 2:28.71, 4 Stang, Kaeleigh St. Paul 2:31.89, 6 Williams, Kaylin New London 2:35.53, 8 Brooks, Kennedy Monroeville 2:39.40, 9 Stieber, Hannah Monroeville 2:43.67, 10 White, Morgan Western Reserve 2:45.27, 11 Hale, Holly South Central 2:47.74, 13 Yaworsky, Amanda Western Reserve 3:08.96, 14 Pope, Chesne South Central 3:13.96, 15 Hardman, Hannah Plymouth 3:32.49.

Girls 1600 Meter Run: 1 Dowdell, Lily St. Paul 5:33.47, 2 Williams, Kaylin New London 5:40.48, 3 Stang, Kaeleigh St. Paul 5:43.72, 6 Porter, Jessica Plymouth 6:03.31, 7 Allen, Sidney New London 6:07.94, 8 Brown, Josee Monroeville 6:08.54, 9 Perkins, Brooke Western Reserve 6:12.29, 11 Shawver, Allison Western Reserve 6:32.74, 13 Carey, Rachel Monroeville 7:02.86, 14 Pope, Chesne South Central 7:15.30.

Girls 3200 Meter Run: 1 Dowdell, Lily St. Paul 12:19.38, 2 Osterland, Gabrielle New London 12:57.49, 3 Shaver, Savannah New London 12:59.44, 6 Null, Cheyenne St. Paul 13:29.72, 7 Perkins, Brooke Western Reserve 13:54.38, 8 Redden, Eliza Plymouth 13:58.77, 10 Carey, Rachel Monroeville 15:13.22, 11 Rose, Emily Western Reserve 16:53.64, 12 Hupp, Anastasia Monroeville 18:44.06.

Girls 100 Meter Hurdles: 1 Howell, Taylar New London 17.12, 2 Rumsey, Libbie South Central 17.33, 4 Lukasko, Anna St. Paul 18.18, 5 Legg, Ashlynn Monroeville 18.22, 6 Mckee, Ellery South Central 18.49.

Girls 300 Meter Hurdles: 1 Cathey, Maryonna New London 49.33, 2 Tite, Julia Western Reserve 50.04, 3 Howell, Taylar New London 50.54, 4 Lukasko, Anna St. Paul 52.19, 6 Maxwell, Kamryn St. Paul 58.02.

Girls 4x100 Meter Relay 1 St. Paul 53.13 (Baker, Emily, Scavuzzo, Gabby, Spettel, Claire, Powers, Olivia), 2 South Central 53.61 (Rumsey, Libbie, Hauler, Izzy, West, Jenna, Adams, Lexi), 3 Monroeville 53.99 (Blackford, Jordan, Gardocky, Sam, Barman, Adrian, Barman, Brooke) 5 Western Reserve 54.85 (Pausch, Tabi, Riley, Kennedy, Tubbs, Avery, Royster, Kristine) 7 Plymouth 1:00.93 (Williams, Abby, Laser, Dora, Caudill, Claudia, Cole, Kendra), 8 New London 1:02.19 (Collins, Emily, Howell, Taylar, Woodmancy, Ilissa, Mitchell, Zoey).

Girls 4x200 Meter Relay: 1 Monroeville 1:51.23 (Blackford, Jordan, Barman, Adrian, Barman, Brooke, Smith, Kristen) 2 St. Paul 1:52.05 (Baker, Emily, Lukasko, Anna, Scavuzzo, Gabby, Powers, Olivia), 3 New London 1:53.01 (Keller, Abbey, Copley, Eden, Gustely, Dana, Cathey, Maryonna), 4 Western Reserve 1:54.79 (Pausch, Tabi, Tubbs, Avery, Spettle, Morgan, Woodruff, McKenna), 5 South Central 1:55.73 (Music, Lexi, Hale, Holly, West, Jenna, Hauler, Izzy), 8 Plymouth 2:08.57 (Caudill, Claudia, Hardman, Hannah, Cole, Kendra, Williams, Abby).

Girls 4x400 Meter Relay: 1 St. Paul 4:14.69, (Powers, Holly, Scavuzzo, Gabby, Dowdell, Lily, Hedrick, Meghan), 2 Western Reserve 4:21.86 (Pausch, Tabi, Tite, Julia, Spettle, Morgan, Woodruff, McKenna), 4 South Central 4:26.12 (Hale, Holly, Rumsey, Libbie, Music, Lexi, Adams, Lexi), 6 New London 4:27.48 (Gustely, Dana, Vecchiet, Gaia, Swisher, Karina, Cathey, Maryonna), 7 Monroeville 4:31.68 (Barman, Brooke, Barman, Adrian, Brooks, Kennedy, Smith, Kristen).

Girls 4x800 Meter Relay: 1 St. Paul 10:22.90 (Stang, Kaeleigh, Powers, Holly, Hammersmith, Megan, Dowdell, Lily), 3 New London 10:31.97 (Williams, Kaylin, Gustely, Dana, Shaver, Savannah, Copley, Eden) 5 Monroeville 11:14.10 (Stieber, Hannah, Brown, Maura, Brooks, Kennedy, Brown, Josee), 6 Western Reserve 11:40.54 (Shawver, Allison, Perkins, Brooke, Yaworsky, Amanda, White, Morgan).

Girls High Jump: 1 Maxwell, Kamryn St. Paul 5-02.00, 2 Luedy, Morgan New London 5-02.00, 3 Schoen, Halle St. Paul 5-00.00, 4 Palmer, Kelsie Monroeville 4-10.00, 7 Fannin, Keragan Western Reserve 4-04.00, 8 Barman, Adrian Monroeville 4-04.00.

Girls Pole Vault: 1 Collins, Emily New London 9-03.00, 4 West, Jenna South Centra 7-06.00, 6 Mitchell, Zoey New London 6-06.00.

Girls Long Jump: 1 Luedy, Morgan New London 16-04.00, 2 Hauler, Izzy South Central 15-02.50, 3 Collins, Emily New London 14-09.50, 7 Maxwell, Kamryn St. Paul 14-01.00, 8 Dalton, Amelia Monroeville 13-10.00, 8 Tubbs, Avery Western Reserve 13-10.00, 10 Schoen, Halle St. Paul 13-03.50, 11 Mckee, Ellery South Central 12-11.50, 12 Tite, Julia Western Reserve 12-04.50, 13 Stieber, Stacia Monroeville 11-07.50, 14 Laser, Dora Plymouth 11-05.00.

Girls Shot Put: 1 Ramage, Victoria Western Reserve 35-11.00, 3 Barber, Hannah Plymouth 34-08.00, 4 Lukasko, Lauren St. Paul 34-06.50, 6 Button, Amber South Central 33-03.00, 7 Anderson, Ashley New London 33-01.00, 8 Burton, Allie South Central 31-01.00, 9 Molnar, Marisa New London 30-10.00, 10 Stieber, Kirsten Monroeville 30-00.50, 12 Baker, Madeline Plymouth 28-09.00, 13 Livermoore, Kylie Western Reserve 27-10.00, 15 Doughty, Megan Monroeville 27-02.50, 16 Herner, Sydney St. Paul 26-04.50.

Girls Discus Throw: 1 Ramage, Victoria Western Reserve 120-03, 2 Barber, Hannah Plymouth 112-03, 3 Molnar, Marisa New London 109-03,

6 Lukasko, Lauren St. Paul 100-04, 8 Good, Alyssa Western Reserve 90-08, 9 Anderson, Ashley New London 87-00, 10 Button, Amber South Central 86-06, 11 Opper, Amelia Monroeville 85-10, 12 Baker, Madeline Plymouth 83-01, 14 Fry, Madison South Central 79-11, 15 Doughty, Megan Monroeville 79-05, 16 Hammersmith, Megan St. Paul 60-09.

Boys 100 Meter Dash: 1 Molnar, Jacob New London 11.26, 2 Puder, Colton Western Reserve 11.33, 4 Murphy, Cristiano South Central 11.54, 5 Moore, Nick New London 11.62, 6 Horner, Max Monroeville 11.77.

Boys 200 Meter Dash: 1 Puder, Colton Western Reserve 23.42, 2 Woodmancy, Billy New London 23.79, 3 Molnar, Jacob New London 23.88, 4 Leroux, Tche Monroeville 24.40, 6 Murphy, Cristiano South Central 25.50.

Boys 400 Meter Dash: 1 Puder, Colton Western Reserve 51.64, 3 Logan, Jakob New London 55.42, 4 Sands, Sean New London 56.26, 5 Suhr, Riley Western Reserve 56.34, 6 Murphy, Cristiano South Central 58.39.

Boys 800 Meter Run: 1 Oswalt, Brenden Western Reserve 2:00.17, 5 Elliott, Ethan Plymouth 2:08.80, 6 Richards, Myles New London 2:11.15, 7 Tokarsky, Nate St. Paul 2:11.71, 8 Littlejohn, Kristopher Monroeville 2:11.78, 9 Arnold, Jared St. Paul 2:12.76, 10 Roeder, Rhett Monroeville 2:12.83, 11 Sherer, Tyler South Central 2:13.48, 12 McIntosh, Jacob New London 2:13.86, 13 Cook, Jay South Central 2:14.57, 14 Collins, Michael Plymouth 2:18.60, 16 Hunter, Breckyn Western Reserve 2:19.16.

Boys 1600 Meter Run: 1 Oswalt, Brenden Western Reserve 4:32.16, 3 Redden, Nathaniel Plymouth 4:40.77, 5 Arnold, Jared St. Paul 4:43.85, 6 Coey, Carson New London 4:46.90, 8 Littlejohn, Clayton Monroeville 4:55.08, 9 Avendano, Noah St. Paul 4:59.43, 10 Joppeck, Mitchell New London 5:01.57, 12 Hunter, Breckyn Western Reserve 5:12.69, 13 Bowser, Nick Plymouth 5:42.89, 14 Oney, Steve South Central 5:57.25, 15 Parlett, Ethan South Central 6:58.88.

Boys 3200 Meter Run: 2 Oswalt, Brenden Western Reserve 10:11.61, 3 Redden, Nathaniel Plymouth 10:11.88, 4 Joppeck, Curtis New London 10:11.88, 6 Albaugh, Dominic New London 10:39.90, 7 Littlejohn, Clayton Monroeville 10:48.23, 8 Robinson, Justin Plymouth 10:52.77, 9 Tokarsky, Nate St. Paul 10:59.56, 10 Sigsworth, Sam St. Paul 11:15.88, 12 Beaudin, Sam Western Reserve 11:57.30, 13 Oney, Steve South Central 13:32.51.

Boys 110 Meter Hurdles: 3 Schafer, Sawyer Monroeville 16.78, 4 Holland, Alex South Central 17.28, 5 Davidson, Zach New London 17.52.

Boys 300 Meter Hurdles: 2 Cairns, Spencer Western Reserve 42.66, 4 Davidson, Zach New London 45.05, 6 Holland, Alex South Central 45.52.

Boys 4x100 Meter Relay: 1 St. Paul 46.77 (Caizzo, Cam, Pearce, Paul, Rossman, Kaden, Catalano, Joey), 3 South Central 47.56 (Caudill, Ethan, Seidel, Colin, Holland, Alex, Murphy, Cristiano), 4 Western Reserve 47.70 (Antill, Isaiah, Fries, Josh, Benesh, Cody, Braden, Gavin), 5 Plymouth 48.27 (Carroll, Dylan, Cox, Luke, Prosser, Jacob, Von Stein, Dawson).

Boys 4x200 Meter Relay: 1 Monroeville 1:35.52 (Leroux, Tche, Burns, Conar, Schaub, Chayce, Horner, Max), 2 New London 1:35.57 (Moore, Nick, Davidson, Zach, Logan, Jakob, Woodmancy, Billy), 3 St. Paul 1:36.83 (Catalano, Joey, Pearce, Paul, Rossman, Kaden, Caizzo, Cam), 4 Western Reserve 1:37.55 (Cairns, Spencer, Suhr, Riley, Benesh, Cody, Braden, Gavin), 7 South Central 1:43.89 (Caudill, Ethan, Holland, Alex, Seidel, Colin, Bacon, Grant), 8 Plymouth 1:45.20 (Carroll, Dylan, Cox, Luke, Prosser, Jacob, Cox, Josh).

Boys 4x400 Meter Relay: 1 New London 3:35.76 (Coey, Carson, Davidson, Zach, Woodmancy, Billy, Logan, Jakob), 2 St. Paul 3:37.07 (Catalano, Joey, Arnold, Jared, Caizzo, Cam, Rossman, Kaden), 5 Plymouth 3:49.55 (Elliott, Ethan, Von Stein, Dawson, Cox, Luke, Prosser, Jacob), 6 Monroeville 3:49.83 (Roeder, Rhett, Leroux, Tche, Scheid, Skyler, Littlejohn, Kristopher), 7 Western Reserve 3:50.15, (Antill, Isaiah, Suhr, Riley, Benesh, Cody, Cairns, Spencer), 8 South Central 3:55.82 (Caudill, Ethan, Wright, Josiah, Sherer, Tyler, Wasniak, Cole).

Boys 4x800 Meter Relay: 3 New London 8:50.45 (Coey, Carson, Joppeck, Curtis, McIntosh, Jacob, Richards, Myles), 4 St. Paul 8:54.37 (Avendano, Noah, Tokarsky, Nate, Rossman, Kaden, Arnold, Jared), 5 Monroeville 9:01.65 (Roeder, Rhett, Littlejohn, Kristopher, Carey, David, Littlejohn, Clayton), 6 Western Reserve 9:25.19 (Hunter, Breckyn, Beaudin, Sam, Thomas, Makaiah, Oswalt, Brenden), 7 Plymouth 10:00.66 (Elliott, Ethan, Bowser, Nick, Collins, Michael, Burnett, Aaron), 8 South Central 10:06.61 (Cook, Jay, Sherer, Tyler, Wright, Josiah, Wasniak, Cole).

Boys High Jump: 1 Molnar, Jacob New London 5-10.00, 3 Suhr, Riley Western Reserve 5-10.00, 4 Schaub, Chayce Monroeville 5-06.00, 5 Smith, Treg St. Paul 5-06.00, 6 Moffit, Owen St. Paul 5-06.00, 8 Schafer, Sawyer Monroeville 5-04.00, 9 Sands, Sean New London 5-02.00.

Boys Pole Vault: 1 Allen, Jacob New London 12-00.00, 4 Kalizewski, Ben New London 10-00.00.

Boys Long Jump: 1 Puder, Colton Western Reserve 22-00.00, 3 Molnar, Jacob New London 20-01.00, 4 Woodmancy, Billy New London 19-07.50, 5 Schaub, Chayce Monroeville 19-05.00, 6 Wright, Josiah South Central 17-09.00, 7 Meyer, Eli St. Paul 17-08.00, 8 Carroll, Dylan Plymouth 17-00.00, 9 Collins, Michael Plymouth 16-11.50, 11 Smith, Treg St. Paul 16-06.00, 12 Wasniak, Cole South Central 16-03.50, 13 Benesh, Cody Western Reserve 16-02.50.

Boys Shot Put: 1 Zvosec, Cavin New London 50-09.00, 2 Leroux, Trey Monroeville 49-09.00, 3 Albaugh, Aidan New London 49-00.00, 5 Braden, Gavin Western Reserve 43-01.00, 6 Hedrick, Davis St. Paul 42-08.00, 7 Reising, Tommy South Central 40-00.00, 8 Stevens, Noah Western Reserve 38-05.50, 10 Meyer, Eli St. Paul 37-06.00, 11 Walls, Montgomery Monroeville 36-05.50, 13 Wheeler, Marshal South Central 35-08.50, 15 Burnett, Aaron Plymouth 27-02.00.

Boys Discus Throw: 1 Albaugh, Aidan New London 151-00, 3 Braden, Gavin Western Reserve 136-01, 4 Stevens, Noah Western Reserve 134-08, 5 Leroux, Trey Monroeville 125-03, 6 Hedrick, Davis St. Paul 121-02, 7 Zvosec, Cavin New London 114-10, 9 Reising, Tommy South Central 104-03, 12 Leroux, Tche Monroeville 80-03, 13 Wheeler, Marshal South Central 79-10, 14 Heynes, Dylan Plymouth 72-06, 15 Burnett, Aaron Plymouth 53-02.

Girls Team Rankings: 1) St. Paul 141, 2) New London 138, 3) Western Reserve 55, 4) Crestview 53, 5) Mapleton 45, 6) South Central 43, 7) Monroeville 37, 8) Plymouth 15.

Boys Team Rankings: 1) New London 133, 2) Crestview 122, 3) Western Reserve 103, 4) Mapleton 57, 5) Monroeville 40, 6) St. Paul 35, 7) Plymouth 18, 7) South Central 18.