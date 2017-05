All-NOL Softball teams announced

Four Norwalk Lady Truckers and four Willard Lady Flashes earned postseason honors for their efforts. There were two first team players, four second team players and two honorable mentions.

Here is the complete list:

2017 ALL-NOL SOFTBALL TEAMS

FIRST TEAM

Lyndsey Seamon Jr. Bellevue

Sophia Pressler Jr. Bellevue

Abbey Yates Sr. Bellevue

Autumn Senlhorst Jr. Columbian

Kayla Appeman Sr. Norwalk

Lauren Musille Jr. Ontario

Lebrianna Wallace Jr. Ontario

Hannah Hayberger So. Sandusky

Kennadie Goth Sr. Shelby

Maddi Fidler Sr. Shelby

Rachel Ensman Sr. Shelby

Emily Nedolast Sr. Willard

SECOND TEAM

Riley Mohr So. Bellevue

Marissa McClenathan Jr. Bellevue

Maycie Buckner Jr. Bellevue

Ava Sarka So. Columbian

Carly Schafer So. Columbian

Kaitlyn Stoll Sr. Norwalk

Maddie Deiderick Jr. Norwalk

Sydney Hughes So. Norwalk

Lexi Augustine Jr. Ontario

Mariah Clinton Jr. Sandusky

Jala Hunter So. Sandusky

Cathern Hamons Fr. Willard

HONORABLE MENTION

Macy Allen Jr. Columbian

Kamia Pou Fr. Sandusky

Hayley Kanzig Jr. Shelby

Emma Taylor So. Shelby

Camryn Zehner Sr. Shelby

Jena Adams So. Willard

Madie Secor Jr. Willard

STANDINGS

Bellevue 12-0

Shelby 8-4

Columbian 5-7

Norwalk 5-7

Ontario 5-7

Sandusky 4-7

Willard 2-9