Plenty of races in November

Wednesday was filing deadline.

Here are the races:

Township trustees

(2 to be elected in each township)

Bronson Township — Dave Berry; Peter H. Mainzer; Steve Rospert.

Clarksfield Township — James B. McClaflin; John O. McClaflin.

Fairfield Township — Dale Bond; Jeff Deeble.

Fitchville Township — Joshua L. Grosswiler; Valerie Halstead; Jay B. Schwanger; Bruce E. Urich; Robert W. Wilson.

Greenfield Township — Jeremiah L. Huffman; Chris Morgan; Dale I. Smith.

Greenwich Township — Harry Calame; Mark Stevens.

Hartland Township — Lauren J. Kamm; Doyle H. Stevens.

Lyme Township — Roger Hunker; David E. Lepley.

New Haven Township — Thomas E. Babcock; Mike Keefe; Frank E. Smith.

New London Township — Randy Fishbaugh; Robert Harris; Scott Loescher; William M. Schwinn.

Norwalk Township — Jason Gahring; Frederick C. Linder; Rich Marett; Kevin Riley.

Norwich Township — Gerald Mahl; Clifford E. Martin; Richard E. Wiles.

Peru Township — Ricky M. Schaffer; Donald A. Sitterly; Nick Stang.

Richmond Township — Michael A. Adams; Matthew A. Schwab.

Ridgefield Township — Robert H. Schaffer; Joseph Stang.

Ripley Township — Mark A. Adams; Michael E. Mills; Donald G. Sparks.

Sherman Township — Todd A. Bischoff; Ronald A. Myers.

Townsend Township — Joe Barnhouse; Michael K. Hahn; Tim E. Patrick; Bryon Yaussy.

Wakeman Township — Caroll L. Butler; Dale Daniels; Kenneth Tkach.

Village offices

Greenwich village (elect 4) — Mike King; Lynn E. Phillips; Randy Wilson.

Monroeville village (elect 1) — Melissa Fries (mayor).

Monroeville village (elect 4) — Christina A. Raftery; Kevin Rasnick; Mark A. Rupp; Bob Whitacre.

New London village (elect 4) — Stuart K. Cooke; Janice C. Myers; Michael Willis; Hugh C. Winslow Jr.

North Fairfield village (elect 4) — Sharleen Coy; Mary Elizabeth Millis; Patricia A. Scriver; Tiffany Scriver.

Wakeman village (elect 4) — Nancy J. DeLong; Beverly L. Stober; James E. Tansey; Roger Wallace.

City offices

Bellevue city third ward (elect 1) — Steve Hill.

Bellevue city fourth ward (elect 1) — Beverly J. Ommert.

Norwalk city at large (elect 4) — Stephen E. Euton; Jordy Howowitz; Bryan Lamb; Stephen F. Schumm; Erin Smetzer; Vince P. Thompson.

Norwalk Municipal Court (elect 1) — Eric R. Weisenburger.

Willard city ward 1 (elect 1) — Joseph Daniel.

Willard city ward 2 (elect 1) — Chuck Danhoff.

Willard city ward 3 (elect 1) — David Sattig.

Willard city ward 4 (elect 1) — Michael J. Elmlinger.

School boards

Monroeville LSD full term (elect 3) — Melissa L. Allen; Dan Bemis; Leah Dowell; Mike Helmstetter; Robb Smithson.

Monroeville LSD term ending 12-31-19 (elect 1) — Betsy Ruggles.

New London LSD full term (elect 3) — William A. Given; Kenneth Long; Domenic Maiani.

New London LSD term ending 12-31-19 (elect 1) — None.

Norwalk CSD (elect 3) — Julie Castle; Eric Gonzalez; Steven Linder; Ralph F. Ritzenthaler; Beth Schnellinger.

South Central LSD full term (elect 2) — Bryan Hamman; Nathan T. Knoll; Gary W. Sprague; Michael West.

South Central LSD term ending 12-31-19 (elect 1) — John Whitright; Travis Wilson.

Western Reserve LSD (elect 2) — Frank C. Edwards Jr.; Kris Green; Peggy Weisenberger.

Willard CSD (elect 3) — Lisa M. Bohach; Donna Cok; Rod Cok; Marsha K. Danhoff; Dave D. Lawrence; Audrey Ruth Rose; Heather Slone; Richard Willoughby.

Issues

Monroeville Local School District (1.8-mill replacement).

Plymouth village (1-mill replacement).

Bellevue city (1-mill replacement).

Bronson Township (1.75-mill replacement and increase).

Norwalk 1C (local liquor option).

Willard 3 (local liquor option).

Greenfield Township (2.5-mill replacement).

New London Township (1-mill additional).

Lyme Township (2-mill replacement).

EHOVE JVS (.5-mill additional).

South Central Local School District (1-mill additional).

Bellevue city (1-percent income tax replacement and increase).

Norwalk city (.9-mill renewal for fire department).

Richmond Township (1.5-mill additional).

Vermilion River Ambulance District (1-mill renewal).

Edison Local School District (7.3-mill substitution).