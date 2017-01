Recreational Sports Scores

Jan. 9

Park Lounge 2, 154-62; Glass Bar 2, 149-67; Rupp’s Place 1, 147-69; Rupp’s Place 2, 132-84; Park Lounge 1, 116-100; Charlie’s 1, 114-102; Rupp’s Place 3, 112-104; Glass Bar 1, 112-104; Buckeye Pub 1, 111-105; Wonder Bar 1, 105-111; Wonder Bar 2, 90-126; VFW Post 2743, 87-129; Bluto’s 2, 86-130; Bluto’s 1, 80-136; Charlie’s 2, 69-147; Buckeye Pub 2, 64-152

DON TESTER FORD SENIOR CITIZENS’ BOWLING LEAGUE

Team Standings

Zieker, 43-21; Harold’s Team, 41-23; Leon’s Gang, 39-25; Crase, 34-30; Missler’s, 29-35

High Games

Leon Yun, 219; Gene Missler, 194; Sue Oiler, 188; Velda Haley, 181; Larry Hillyer, 178; Mike Kluding, 173; Chandos Gose, 170; John Aiello, 163; Annie Zieker, 148

Splits

Dixie Waldron, 3-6-7-10; Larry Burson, 2-10; Larry Hillyer, 3-10; Jean Richards, 5-10; Annie Zieker, 5-6; Helen Hackathorn, 3-10

KENILEE LANES

Congratulations to Brown Crane and Associates Tuesday Night Trio team of Brian Klett 693, Hogan Hite 719, Bill Pressley (300) 758 for a Norwalk City team record of 2170. And congrats to Bill Pressley on his eighth 300 game, second this year.

HURON COUNTY DARTBALL LEAGUE

A Division

Buckeye Builders, 37-5; Perry Farms/Cameo, 36-6; Monroeville Legion, 35-7; Martin Farms, 35-7

B Division

BNCC 1, 30-12; Rupp’s Place 2, 26-16; Homan Transportation, 21-21; Norwalk VFW, 18-24

C Division

Glass Bar, 16-26; Milan Legion, 15-27; Bronson 2, 15-27; Rupp’s Place 1, 10-32

D Division

Buckeye Pub, 17-25; Charlie’s Bar 1, 10-32; Norwalk Legion, 10-32; Charlie’s Bar 2, 5-37

Game Scores

Martin Farms, 12-7-17; Norwalk VFW, 8-5-6

Perry Farms/Cameo, 12-5-14; BNCC 1, 4-18-13

Rupp’s 2, 7-18-8; Monroeville Legion, 10-22-16

Rupp’s 1, 8-1-1; Buckeye Pub, 4-2-5

Glass Bar, 8-4-6; Charlie’s 2, 6-6-3

Charlie’s 1, 1-3-4; BNCC 2, 2-18-5

Homan’s, 6-3-2; Buckeye Builders, 17-6-28

Milan Legion, 4-10-1; Norwalk Legion, 3-6-5

Week’s Top Hitters

Clint Poths, Buckeye Builders, 14/19; Craig Miller, Martin Farms, 11/15; Rich Baker, Milan Legion, 10/14; Gup Meyer, Buckeye Builders, 11/16; Jake Spettle, Martin Farms, 10/15; Kevin McCrann, Rupp’s 2, 10/15; Jim Witter, BNCC 1, 10/15; Doug Long, Monroeville Legion, 11/17; Jason Caldwell, Buckeye Builders, 11/17; Kent Edwards, Buckeye Builders, 11/17

Week’s Top RBIs

Jake Spettle, Martin Farms, 10; Glen Opper, Buckeye Builders, 10; Jason Caldwell, Buckeye Builders, 10; Matt Tonelli, Monroeville Legion, 9; Craig Miller, Martin Farms, 8; Doug Long, Monroeville Legion, 8; Paul Skidmore, Martin Farms, 7; Brian Perry, Perry Farms/Cameo, 7; Kevin McCrann, Rupp’s 2, 7; Matt Schaffer, BNCC 1, 7; Clint Poths, Buckeye Builders, 7; Kent Edwards, Buckeye Builders, 7; Mitch Schaffer, Buckeye Builders, 7; Gup Meyer, Buckeye Builders, 7