Monroeville Black wins Colt Division title

Lefty Grove Colt Division Championship Game

Monroeville Black 8, Monroeville Gold 4

Monroeville Black: Colt Clark one single, Samuel Clinker one single, Grady Lasch one double, Brody McGee one single, one double, Lincoln Schaffer-Paul one single, one double, Bryson Wittmer two singles.

Monroeville Gold: Braden Barman one single, Evan Benfer one double, Anderson Evans one single, Kyle Jarrett one single, Landon Roeder two singles, one double.

Junior Division

Stein, Olsen and Stang CPA’s 3, Miller’s Super Valu 2

Stein, Olsen and Stang CPA’s: Wyatt Fox two singles, Keller Griggs one single, Nicholas Lukac two singles, Cassidy Peterson one single, Alex Weaver one single.

Miller’s Super Valu: Carter Binkley one single, Tanner Harp one single, Isaac Kieffer one single, Dade Kramer one single, Trice Kramer one single, Timoth Wallace one double.

Fraternal Order of Police 6, Battles Insurance 5

Fraternal Order of Police: Kaden Altomare one single, Ben Burger one single, Nicholas Centa one single, Christian Hale one double, Christian Hale one single, Ian Oakley two singles.

Battles Insurance: Dalton Chapin one single, Nathan Kessler one single, Ryan Preston one single, Jack Wasiniak two singles.