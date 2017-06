All-Norwalk Reflector Baseball Teams Announced

Players from Norwalk, St. Paul, Western Reserve, Monroeville, Edison, Willard, Plymouth, South Central and New London were all nominated and chosen as representatives.

New London’s Ryan Lane and Plymouth’s Seth Bailey were named the Norwalk Reflector Baseball Co-Players of the Year in 2017. Here is the complete list:

First Team

Seth Bailey, Plymouth

Firelands Conference Player of the Year, First Team All-FC, First Team All-District 9, Second Team All-Ohio, 43 H, 19 2B, 40 RBI, 28 R, 11 SB, 4-1, 1.46 ERA, 30 K

Ryan Lane, New London

Firelands Conference Pitcher of the Year, First Team FC, First Team All-District 9, First Teal All-Ohio, 36 H, 29 RBI, 9 2B, 2 HR, 25 R, .434 BA, 9-1, 1.00 ERA, 126 K

Justin Studd, Western Reserve

First Team All-FC, First Team All-District 9, 28 H, 23 RBI, 5 2B, 15 RBI, 12 R, .337 BA, 3-6, 2.04 ERA, 62 K

Clay Cooper, Edison

First Team All-SBC, First Team All-District 9, First Team All-Ohio

Mitchell Perry, Norwalk

First Team All-NOL, First Team All-District 9, Honorable Mention All-Ohio, 29 H, 23 1B, 5 2B, 1 3B, 16 RBI, 19 R, .371 BA, 5-0, 1.75 ERA, 20 K

Kurt Maxwell, St. Paul

First Team All-FC, Second Team All-District 9, First Team All-Ohio, 34 H, 16 RBI, 9 2B, 1 3B, 30 R, .405 BA, 4-1, 3.63 ERA, 23 K

Gage Blackford, Monroeville

First Team All-FC, First Team All-District 9, 34 H, 25 1B, 8 2B, 1 3B, 16 RBI, 32 R, .466, 2-4, 3.47 ERA, 31 K

Nick Lukasko, St. Paul

First Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 25 H, 10 RBI, 4 2B, 31 R, .329 BA, 5-1, 1.78 ERA, 35 K

Austin Nester, Plymouth

First Team All-FC, First Team All-Dsitrict 9, 32 H, 7 2B, 3 HR, 28 RBI, 24 SB, 35 R, 5-1, 1.38 ERA, 55 K, 2 S

Second Team

Sam Stoll, Edison

Second Team All-SBC, First Team All-District 9,

Peyton Wilson, New London

First Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 31 H, 28 RBI, 11 2B, 2 HR, .383 BA

Jake Gerlak, New London

First Team All-FC, Second Team All-District 9, 33 H, 9 RBI, 3 2B, 1 3B, 37 R, .371 BA

Jacob Roth, Norwalk

First Team All-NOL, Second Team All-District 9, 26 H, 21 1B, 4 2B, 1 3B, 16 RBI, 19 R, .371 BA, 3-1, 2.62 ERA, 27 K

Quinn Hipp, Norwalk

First Team All-NOL, Honorable Mention All-District 9, 31 H, 29 1B, 1 2B, 1 3B, 10 RBI, 25 R, .378 BA, 0-2, 0.93 ERA, 11 K, 2 S

Colton Service, St. Paul

First Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 28 H, 28 RBI, 5 2B, 3 3B, 20 R, .359 BA, 4-1, 3.25 ERA, 26 K

Luke Carper, St. Paul

First Team All-FC, First Team All-District 9, 36 H, 31 RBI, 11 2B, 18 R, .450 BA, 3-1, 2.41 ERA, 9 K

Isaiah Seidel, South Central

Second Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 16 H, 15 1B, 1 2B, 5 RBI, 15 R, .254 BA

Josh Buerger, Willard

Second Team All-NOL, Honorable Mention All-District 9, 20 H, 10 1B, 7 2B, 1 3B, 2 HR, 7 RBI, 13 R, .333 BA

Third Team

Dane Matthews, New London

Second Team All-FC, 30 H, 16 RBI, 4 2B, 17 R, .349 BA, 5-2, 1.54 ERA, 42 K

Brayden Hood, Western Reserve

First Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 23 H, 20 1B, 2 2B, 1 HR, 6 RBI, 22 R, .348

Stephan Hood, Western Reserve

Second Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 25 H, 22 1B, 3 2B, 14 RBI, 12 R, .321 BA

Bryson Harvey, Norwalk

Second Team All-NOL, Honorable Mention All-District 9, 23 H, 17 1B, 6 2B, 17 RBI, 12 R, .359 BA, 4-0, 0.84 ERA, 18 K

Ben Lamoreaux, South Central

Second Team All-FC, 16 H, 15 1B, 1 2B, 11 RBI, 12 R, .267 BA

Nick Frederick, Edison

First Team All-SBC, Second Team All-District 9

Braden Ehrhardt, Edison

First Team All-SBC, Honorable Mention All-District 9,

Austin Hanlon, Monroeville

Honorable Mention All-FC, Second Team All-District 9, 26 H, 25 1B, 1 2B, 14 RBI, 19 R, .366 BA, 1-5, 5.91 ERA, 35 K

Chad Mahl, Willard

Second Team All-NOL, Honorable Mention All-District 9, 24 H, 18 1B, 5 2B, 6 RBI, .393 BA

Honorable Mention

Treven Lane, Plymouth

Second Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 6-2, 1.84 ERA, 33 K

Mitchell Chaffins, Plymouth

Second Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 33 H, 7 2B, 2 3B, 1 HR, 20 RBI, 23 SB, 35 R, 3-2, 2.74 ERA, 11 K, 2 S

Bailey Hahn, Western Reserve

19 H, 15 1B, 4 2B, 15 RBI, 12 R, .264 BA

Tylor Priddy, Western Reserve

Honorable Mention All-FC, 13 H, 13 1B, 2 RBI, 11 R, .232 BA

Gaven Eitle, Monroeville

Honorable Mention All-District 9, 23 H, 20 1B, 3 2B, 18 RBI, 8 R, .329 BA

Jaysen Sanders, Monroeville

Honorable Mention All-District 9, 20 H, 19 1B, 1 2B, 10 RBI, 9 R, .339 BA

Noah Cleary, Monroeville

25 H, 24 1B, 1 3B, 5 RBI, 20 R, .362 BA

Derek Smith, New London

Second Team All-FC, 30 H, 13 RBI, 2 2B, 20 R, .353 BA

Joe Christoph, New London

Honorable Mention All-FC, 20 H, 17 RBI, 3 2B, 9 R, .244 BA

Keaton Houghtlen, New London

Second Team All-FC, Honorable Mention All-District 9, 30 H, 15 RBI, 3 2B, 12 R, .396 BA

Blake Obringer, Norwalk

Second Team All-NOL, 24 H, 21 1B, 2 2B, 1 3B, 12 RBI, 23 R, .316 BA, 3-5, 2.80 ERA, 31 K

Ian Keefer, Norwalk

Honorable Mention All-NOL, 21 H, 15 1B, 6 2B, 17 RBI, 19 R, .296 BA

Bryce Bailey, Willard

11H, 8 1B, 1 2B, 2 3B, 5 RBI, 6 R, .244 BA

Simon Blair, South Central

17 H, 12 1B, 5 2B, 10 RBI, 16 R, .266 BA

Aaron Lamoreaux, South Central

15 H, 15 1B, 10 RBI, 7 R, .250 BA

Gavin Starcher, St. Paul

25 H, 12 RBI, 1 2B, 19 R, .391 BA

Noah Good, St. Paul

22 H, 16 RBI, 2 2B, 1 3B, 20 R, .268 BA

Brandon Saldusky, St. Paul

Honorable Mention All-FC, 27 H, 14 RBI, 1 3B, 20 R, .351 BA

Bryce Roberts, Edison

Honorable Mention All-District 9,

Dalton Burns, Edison

Second Team All-SBC