Ten Chargers named All-SBC in baseball

In all, three players earned first team honors, three earned second team honors, and four picked up honorable mention selections.

Here is the complete list:

2017 SBC BASEBALL ALL CONFERENCE SELECTIONS

FIRST TEAM

Nik Barkdull Vermilion

Clay Cooper Edison

Nate Gittinger Clyde

James Fisher Margaretta

Mason Montgomery Vermilion

Ryan Kelly Clyde

Nick Frederick Edison

Jake St. Clair Oak Harbor

Dawson Nason Perkins

Braden Ehrhardt Edison

Robby Webb Clyde

Conor Fortune Huron

SECOND TEAM

Tristan Mayer Vermilion

Jacob Luma Margaretta

Sam Stoll Edison

Matt Baker Clyde

Bryce Fisher Vermilion

Trent Majoy Perkins

Bryce Roberts Edison

Frank Sewell Clyde

Drew Crabtree Perkins

Dalton Burns Edison

MOST OUTSTANDING PERFORMER: Nik Barkdull, Vermilion

HONORABLE MENTION:

CLYDE: ​Cam Farrar, Seth Hohman, Tanner Davenport, Jared Colvin

EDISON: ​Cam Perdue Thomas Oeder, Cody Scott, Zack Vitaz

HURON: ​Jared Hohler, Brandon Dowell, Casey Scroggins, Thomas Hufnagle

MARGARETTA:​ Kaleb Carpenter, Noah Esposito, Simon Kromer, Isaac Fenwick

OAK HARBOR: ​Dean Kellogg, Rheve Martin, Owen Segaard

PERKINS: ​Jack Biedenbach, Luke Zahniser, Dylan Nason

PORT CLINTON: ​Trevor Frias, Kyle Fitzpatrick

VERMILION: ​Nick Ragnoni, Ridge Clark, Reese Miller, Jacob Horvath